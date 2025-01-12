Три тысячи человек требовали отставки правительства в Монголии
Митингующие собрались на центральной площади Улан-Батора в субботу, 11 января 2025 года. Они требовали принять меры по борьбе с коррупцией, смогом и пробками на дорогах, а также по снижению налогов пишет местный новостной сайт news.mn.
Из-за демонстрации было остановлено движение 15 автобусных маршрутов, проходящих через площадь.
Иргэдийг хамгийн их бухимдуулж, хөхөө өвлийн хүйтэн, хөр цасны жаварт хэдэн мянгаараа гарч жагсахад хүргэсэн учир шалтгаануудыг эрэмбэлбэл,— Newspress (@newspressmn) January 12, 2025
-Татварын дарамт
-Утаа
-Түгжрэл
-Зээлийн хэт өндөр хүү
-Эрүүл мэндийн хангалтгүй үйлчилгээ
-Найдваргүй үнэтэй эм
-Төсвийн оновчгүй… pic.twitter.com/ikOHDCjBDU
Отмечается, что митинг продолжался не менее десяти часов. По сведениям издания, время от времени протестующие пытались штурмовать расположенный на площади Сухэ-Батора дворец правительства, но спецназ полиции отгонял их.
По предварительным данным демонстрации планируют продолжать до 22 января.
Ранее сообщалось, что с 2025 года все государственные и муниципальные органы власти Монголии начали использовать в официальных документах национальную письменность наряду с кириллицей.