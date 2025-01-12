Три тысячи человек требовали отставки правительства в Монголии

В столице Монголии прошел крупный митинг, где три тысячи человек требовали отставки правительства, которое обвиняют в неспособности решить многочисленные проблемы, сообщает Zakon.kz.

Митингующие собрались на центральной площади Улан-Батора в субботу, 11 января 2025 года. Они требовали принять меры по борьбе с коррупцией, смогом и пробками на дорогах, а также по снижению налогов пишет местный новостной сайт news.mn.

Из-за демонстрации было остановлено движение 15 автобусных маршрутов, проходящих через площадь.

Иргэдийг хамгийн их бухимдуулж, хөхөө өвлийн хүйтэн, хөр цасны жаварт хэдэн мянгаараа гарч жагсахад хүргэсэн учир шалтгаануудыг эрэмбэлбэл,

-Татварын дарамт

-Утаа

-Түгжрэл

-Зээлийн хэт өндөр хүү

-Эрүүл мэндийн хангалтгүй үйлчилгээ

-Найдваргүй үнэтэй эм

-Төсвийн оновчгүй… pic.twitter.com/ikOHDCjBDU — Newspress (@newspressmn) January 12, 2025

Отмечается, что митинг продолжался не менее десяти часов. По сведениям издания, время от времени протестующие пытались штурмовать расположенный на площади Сухэ-Батора дворец правительства, но спецназ полиции отгонял их.

По предварительным данным демонстрации планируют продолжать до 22 января.

Ранее сообщалось, что с 2025 года все государственные и муниципальные органы власти Монголии начали использовать в официальных документах национальную письменность наряду с кириллицей.