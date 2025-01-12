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Мир

Три тысячи человек требовали отставки правительства в Монголии

Монголия, митинги, демонстрация , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 11:12 Фото: Х/newspressmn
В столице Монголии прошел крупный митинг, где три тысячи человек требовали отставки правительства, которое обвиняют в неспособности решить многочисленные проблемы, сообщает Zakon.kz.

Митингующие собрались на центральной площади Улан-Батора в субботу, 11 января 2025 года. Они требовали принять меры по борьбе с коррупцией, смогом и пробками на дорогах, а также по снижению налогов пишет местный новостной сайт news.mn.

Из-за демонстрации было остановлено движение 15 автобусных маршрутов, проходящих через площадь.

Отмечается, что митинг продолжался не менее десяти часов. По сведениям издания, время от времени протестующие пытались штурмовать расположенный на площади Сухэ-Батора дворец правительства, но спецназ полиции отгонял их.

По предварительным данным демонстрации планируют продолжать до 22 января.

Ранее сообщалось, что с 2025 года все государственные и муниципальные органы власти Монголии начали использовать в официальных документах национальную письменность наряду с кириллицей.

Андрей Дюсупов
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