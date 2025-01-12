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Мир

Генконсульство Венесуэлы подверглось нападению на фоне инаугурации Мадуро

Николас Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 17:44 Фото: wikimedia
Генконсульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с применением взрывного устройства на фоне состоявшейся инаугурации президента южноамериканской республики Николаса Мадуро, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Lusa, которое ссылается на источник в полиции Португалии. Инцидент не повлек за собой жертв и значительного ущерба.

Мадуро в пятницу, 10 января 2025 года, в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах – Эдмундо Гонсалес Уррутиа – получил поддержку 43,18% избирателей.

В 2024 году на Мадуро уже несколько раз готовили покушения. При этом в сентябре 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что собирается издать указ о переносе Рождества на 1 октября.

Андрей Дюсупов
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