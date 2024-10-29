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Четыре остановки сердца за 15 минут: врачам Алматы удалось вернуть пациента к жизни

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:08 Фото: freepik
От смерти к жизни. В Алматы произошла невероятная история спасения пациента после инфаркта. Врачи поделились подробностями произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 42-летний пациент поступил в Городской кардиологический центр Алматы по скорой помощи с острым инфарктом миокарда. При поступлении у пациента произошла остановка сердца.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Гани Бугираева, сердце пациента остановилось четыре раза в течение 15 минут с жизненоугрожающим нарушением ритма.

Несмотря на критическую ситуацию, реаниматологи смогли восстановить работу сердца.

После стабилизации состояния пациента была проведена экстренная коронарография.

"Выяснив, что сосуды были критически поражены, врачи приняли решение о срочной операции по восстановлению кровообращения в сердечной мышце", – уточнили специалисты.

Гани Бугираев отметил, что такие случаи требуют не только навыков, но и психологической стойкости.

"После четырех остановок сердца и успешного оперативного вмешательства пациент был переведен в стабильное состояние и уже выписался домой", – заключили врачи.

11 октября сообщалось, что врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) успешно провели уникальную и сложную операцию по удалению удлиненного шиловидного отростка, который сдавливал внутреннюю сонную артерию жительницы Алматы.

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