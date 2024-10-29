Четыре остановки сердца за 15 минут: врачам Алматы удалось вернуть пациента к жизни
Как оказалось, 42-летний пациент поступил в Городской кардиологический центр Алматы по скорой помощи с острым инфарктом миокарда. При поступлении у пациента произошла остановка сердца.
По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Гани Бугираева, сердце пациента остановилось четыре раза в течение 15 минут с жизненоугрожающим нарушением ритма.
Несмотря на критическую ситуацию, реаниматологи смогли восстановить работу сердца.
После стабилизации состояния пациента была проведена экстренная коронарография.
"Выяснив, что сосуды были критически поражены, врачи приняли решение о срочной операции по восстановлению кровообращения в сердечной мышце", – уточнили специалисты.
Гани Бугираев отметил, что такие случаи требуют не только навыков, но и психологической стойкости.
"После четырех остановок сердца и успешного оперативного вмешательства пациент был переведен в стабильное состояние и уже выписался домой", – заключили врачи.
11 октября сообщалось, что врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) успешно провели уникальную и сложную операцию по удалению удлиненного шиловидного отростка, который сдавливал внутреннюю сонную артерию жительницы Алматы.