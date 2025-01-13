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Мир

Умер знаменитый отшельник, проживший на острове в одиночестве более 30 лет

Умер знаменитый отшельник, проживший на острове более 30 лет, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 16:59 Фото: Instagram/maurodabudelli
Известный итальянский отшельник Мауро Моранди, которого в 2021 году заставили покинуть хижину, бывшую ему домом более 30 лет, скончался в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

Все началось в 1989 году. Тогда мужчина, устав от культа потребления, решил обосноваться на каком-нибудь необитаемом острове в Полинезии, чтобы "начать новую жизнь рядом с природой".

Но по пути у него сломался катамаран. Мауро Моранди был вынужден высадиться на острове Буделли. Там он обнаружил, что местный смотритель уходит на пенсию, и решил занять его место.

Следующие 32 года Моранди жил в одиночестве, следя за чистотой береговой линии. Продукты ему привозили с других островов архипелага, самодельная установка, работающая благодаря солнечной энергии, обеспечивала отшельника электричеством – у него был свет, холодильник и даже доступ к интернету.

В 2021 году Моранди попросили покинуть остров, поэтому отшельник переехал на соседний остров Ла-Маддалена.

Летом 2024 года Моранди, как отмечено в публикации издания The Guardian, перевели в дом престарелых из-за проблем со здоровьем. В начале 2025 года в возрасте 85 лет его не стало.

Стоит отметить, что Моранди вел страницу в Instagram. Там на него подписано почти 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) разработали биоразлагаемый заменитель пластика из комбучи – напитка из чайного гриба.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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