В Турции 15-летняя школьница родила в туалете и бросила младенца в унитазе

В турецком городе Балыкесире 15-летняя девочка родила в туалете Управления земельного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Haberturk.com, новорожденного мальчика увидел посетитель учреждения и сразу же рассказал уборщице. Персонал достал ребенка из унитаза и обратился в полицию.

Отмечается, что личность матери удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Девочка-подросток пришла в управление вместе с отцом и бабушкой. В момент, когда семья прибыла в здание, новорожденного с ними не было.

Согласно данным портала, молодую мать, ее отца и бабушку задержали. Мальчик пока находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.

8 января 2025 года в Сети появилась информация о том, что трехлетнего мальчика с запиской в кармане нашли на старом вокзале Астаны. Позже появились новости о женщине, бросившей маленького сына.

