Женщина родила в туалете аэропорта Турции и бросила младенца в унитазе

Женщина родила в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь без ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкое издание Hurriet, младенца, лежащего в унитазе, нашла уборщица в международном аэропорту Антальи. Ребенок оказался живым.

Оперативно удалось установить по камерам наблюдения мать малыша. Ею оказалась гражданка РФ, которая уже стояла в очереди на регистрацию вылета рейса в Москву.

Сотрудникам службы безопасности аэропорта потребовалось всего 12 минут с момента обнаружения ребенка в женском туалете, чтобы установить местонахождение горе-матери.

Установлено, что женщина родила в туалете и поспешила оформлять билеты до российской столицы. Сейчас она задержана вместе со своей подругой. Еще один гражданин России, находившийся вместе с роженицей, также был пойман полицией и задержан.

Как уточняет издание, с ребенком все в порядке. Его осмотрели врачи и определили в местную больницу для ухода.

13 октября сообщалось, что в горящем мусорном баке Семея нашли младенца. Новорожденную девочку с ожогами 70% тела доставили в больницу.

Позже стало известно, что врачам не удалось спасти пострадавшего ребенка – малышка скончалась в больнице.