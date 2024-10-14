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Женщина родила в туалете аэропорта Турции и бросила младенца в унитазе

новорожденный ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 21:11 Фото: pixabay
Женщина родила в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь без ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкое издание Hurriet, младенца, лежащего в унитазе, нашла уборщица в международном аэропорту Антальи. Ребенок оказался живым.

Оперативно удалось установить по камерам наблюдения мать малыша. Ею оказалась гражданка РФ, которая уже стояла в очереди на регистрацию вылета рейса в Москву.

Сотрудникам службы безопасности аэропорта потребовалось всего 12 минут с момента обнаружения ребенка в женском туалете, чтобы установить местонахождение горе-матери.

Установлено, что женщина родила в туалете и поспешила оформлять билеты до российской столицы. Сейчас она задержана вместе со своей подругой. Еще один гражданин России, находившийся вместе с роженицей, также был пойман полицией и задержан.

Как уточняет издание, с ребенком все в порядке. Его осмотрели врачи и определили в местную больницу для ухода.

13 октября сообщалось, что в горящем мусорном баке Семея нашли младенца. Новорожденную девочку с ожогами 70% тела доставили в больницу.

Позже стало известно, что врачам не удалось спасти пострадавшего ребенка – малышка скончалась в больнице.

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