#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Воспитанница школы-интерната родила в туалете заведения в Индии

воспитанница школы-интерната родила в туалете заведения в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 21:47 Фото: pixabay
В городе Ядгир индийского штата Карнатака 17-летняя девушка родила в школьном туалете, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of India, девушка жила и училась в государственной школе-интернате. Никто из сотрудников учреждения якобы не знал о ее беременности до самых родов. Администрация школы пыталась скрыть случившееся, но информация распространилась и дошла до властей. После этого от работы отстранили директора школы, коменданта общежития, а также учителей физкультуры и естествознания.

Как уточняется, по правилам школы, медсестра должна была ежемесячно осматривать учениц, отмечая любые изменения в здоровье и поведении, но это правило было проигнорировано.

Расследованием дела занимается полиция и детский омбудсмен. Отец ребенка неизвестен.

Власти говорят, что после родов девушку и ее ребенка поместили в больницу, и мать, и младенец чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что казахстанка родила в поезде и сбросила ребенка в санитарный сток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам
Мир
22:11, Сегодня
Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам
Пожизненное лишение свободы получил американец за отравление супруги во время развода
Мир
21:39, Сегодня
Пожизненное лишение свободы получил американец за отравление супруги во время развода
Первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России
Мир
17:12, Сегодня
Первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: