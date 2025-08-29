Воспитанница школы-интерната родила в туалете заведения в Индии

В городе Ядгир индийского штата Карнатака 17-летняя девушка родила в школьном туалете, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of India, девушка жила и училась в государственной школе-интернате. Никто из сотрудников учреждения якобы не знал о ее беременности до самых родов. Администрация школы пыталась скрыть случившееся, но информация распространилась и дошла до властей. После этого от работы отстранили директора школы, коменданта общежития, а также учителей физкультуры и естествознания.

Как уточняется, по правилам школы, медсестра должна была ежемесячно осматривать учениц, отмечая любые изменения в здоровье и поведении, но это правило было проигнорировано.

Расследованием дела занимается полиция и детский омбудсмен. Отец ребенка неизвестен.

Власти говорят, что после родов девушку и ее ребенка поместили в больницу, и мать, и младенец чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что казахстанка родила в поезде и сбросила ребенка в санитарный сток.