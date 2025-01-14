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Мир

Носорог убил зебру в зоопарке Великобритании

Зебра погибла после того, как ее пронзил носорог в зоопарке Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 07:34 Фото: pixabay
По данным зоопарка в Эссексе в Великобритании, самец зебры умер после того, как самка носорога непреднамеренно пронзила ему живот в их общем вольере, сообщает Zakon.kz.

10 января двое носорогов, Астрид и ее сын Тайо, дрались друг с другом, что является обычным и естественным поведением для этого вида. В этот раз Астрид попыталась отодвинуть зебру Зигги с дороги и при этом непреднамеренно пронзила ему живот. Он умер от полученных травм в течение нескольких минут.

"Зигги счастливо жил в этой среде обитания с другими видами, включая носорога, с ноября 2017 года, когда он прибыл сюда", – рассказали в организации.

Зоопарк заявил, что пересмотрел свою политику ухода за животными, чтобы свести к минимуму риск повторения подобных инцидентов.

Оба вида, замешанных в инциденте имеют статус "близких к уязвимому", что означает, что в ближайшем будущем они, скорее всего, окажутся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Ранее в Турции спасли детеныша гориллы из багажного отсека в самолете.

Аксинья Титова
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