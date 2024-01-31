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В зоопарке Алматы рассказали о зебрах в честь их "профессионального" праздника

В зоопарке Алматы рассказали о зебрах в честь их "профессионального" праздника Фото: pxhere
Международный день зебр отмечают 31 января, чтобы привлечь внимание к защите этих животных. Специалисты уточнили, что в алматинском зоопарке есть два вида зебр: зебра Чапмана и зебра Гранта, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что у зебры Гранта более интенсивно окрашены полоски и они немного меньше зебр Чапмана.

"В природе численность зебр продолжает сокращаться. Зебр, к сожалению, зимой в зоопарке нельзя посмотреть, но уже весной вы сможете их увидеть в просторных вольерах. А вы знаете, что у каждой особи свой неповторимый рисунок, он так же индивидуален, как отпечатки пальцев у людей?" – интересуются сотрудники зоопарка.

В августе 2023 года в зоопарке заявили о полосатом пополненим. Теперь радовать взгляд алматинцев и гостей города будут три молодые зебры.

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