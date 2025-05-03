Волчица сбежала из вольера в российском зоопарке
Фото: pixabay
В зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде объявили эвакуацию из-за того, что из вольера сбежала белая волчица, сообщает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала "Нижний Новгород без цензуры", сотрудники зверинца пытаются поймать беглянку. Предполагается, что пока она не покинула территорию заведения.
На опубликованном видео посетители "Лимпопо" стоят у ограды, куда их попросили выйти. На другом ролике показывают, как ловят волчицу.
Ранее сообщалось, что исторический рекорд установил зоопарк Алматы.
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