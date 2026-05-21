Общество

Когда могут запустить аэротакси в Алатау

Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года высказался о сроках запуска аэротакси в новом городе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Б

"Министерство транспорта сделало разрешение для полетов таких аэротакси временным, для тестирования. Чтобы проработать маршруты, скорость ветра учесть. В этом году мы будем без людей летать. Потому что маршрутов очень много. Они будут с горным кластером связаны, с аэропортом Алматы, с вокзалами Алматы будут связаны, городом Конаев, Капчагайским водохранилищем и так далее. Это все нужно облететь, посмотреть на каких высотах. Климатические вопросы учесть, чтобы четыре сезона прошло. Потому что это вопрос безопасности. Аэромагнитные поля есть, высоковольтные линии есть. Поэтому в этом году даже не надо ждать, что вы покатаетесь. В этом году мы будем работать", – добавил он.

"Мы должны будем отработать. Поэтапно. В течение года проработаем и в следующем году будем пытаться (запустить – Прим. Ред.)", – резюмировал он.

19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал, насколько будут доступны аэротакси в Казахстане.

