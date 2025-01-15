Мусоровоз Трампа появится в день инаугурации

Мусоровоз, на котором Дональд Трамп добирался до мест предвыборных встреч с избирателями, примет участие в параде на инаугурации 20 января, сообщает Zakon.kz.

14 января представитель инаугурационного комитета избранного президента Трампа подтвердил изданию The Hill, что на инаугурационном параде будет задействован мусоровоз, использовавшийся ранее в Грин-Бей. Находясь в Висконсине в конце октября, эпатажный миллиардер сел в мусоровоз, оформленный в стиле его предвыборной кампании. Это была забавная попытка привлечь внимание к комментариям президента Байдена, в которых он назвал сторонников Трампа "мусором".

"Сделать Америку снова великой Трамп намеревается сначала утилизировав политический мусор", – отреагировали американцы на новость.

19 января Дональд Трамп планирует провести большой митинг в Вашингтоне.