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Мир

Мусоровоз Трампа появится в день инаугурации

США, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 05:44 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Мусоровоз, на котором Дональд Трамп добирался до мест предвыборных встреч с избирателями, примет участие в параде на инаугурации 20 января, сообщает Zakon.kz.

14 января представитель инаугурационного комитета избранного президента Трампа подтвердил изданию The Hill, что на инаугурационном параде будет задействован мусоровоз, использовавшийся ранее в Грин-Бей. Находясь в Висконсине в конце октября, эпатажный миллиардер сел в мусоровоз, оформленный в стиле его предвыборной кампании. Это была забавная попытка привлечь внимание к комментариям президента Байдена, в которых он назвал сторонников Трампа "мусором".

"Сделать Америку снова великой Трамп намеревается сначала утилизировав политический мусор", – отреагировали американцы на новость.

19 января Дональд Трамп планирует провести большой митинг в Вашингтоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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