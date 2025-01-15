17-летний хакер украл личные данные миллионов французов
Фото: pixabay
Во Франции во время расследования по делу о массовом взломе данных клиентов французского интернет-провайдера Free полиция задержала 17-летнего подозреваемого, чье имя пока не разглашается, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Le Parisien, подросток подозревается в краже и распространении конфиденциальных данных 19,2 млн клиентов компании.
Отмечается, что взлом произошел в результате уязвимости в системе безопасности компании, которая была обнаружена и устранена после проведения расследования. Инцидент произошел еще в октябре 2024 года, точнее – хакер находился в системе оператора с 8 по 21 октября.
В данное время парень арестован и находится под стражей.
Полиция предполагает, что у подозреваемого есть соучастники. Также выясняется объема ущерба, нанесенного клиентам компании.
Ранее в США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков.
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