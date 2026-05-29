Подросток жестоко вонзил нож в грудь 17-летнему парню в Кокшетау

В Кокшетау 17-летний местный житель госпитализирован в критическом состоянии с тяжелым ножевым ранением в область груди. Полиция уже задержала подозреваемого, который оказался младше пострадавшего, передает Zakon.kz.

По информации паблика nayza_kokshe в Instagram, кровавый инцидент произошел вечером 27 мая 2026 года в областном центре.

Подростка с обильным кровотечением экстренно доставили в Акмолинскую областную детскую больницу. Пациента сразу направили в отделение хирургии, где врачи начали бороться за его жизнь.

"По словам медиков, состояние стабилизировано. Диагноз: колото-резанная рана грудной клетки. Где это случилось, при каких обстоятельствах, пока неизвестно. Но по одной из версий, ссора со знакомыми", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области подтвердили факт криминального происшествия и сообщили о первых результатах расследования. По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый – несовершеннолетний 2010 года рождения. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 29 мая 2026 года в ДП Акмолинской области.

Сама резонансная трагедия и ход досудебного расследования взяты под личный контроль руководством областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что молодой парень жестоко зарезал знакомого в Астане.