В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков

Власти США подозревают китайских хакеров в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CNN.

"Безусловно худший взлом в истории страны", – отметил он.

По его словам, ФБР уведомило порядка 150 человек в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше, поскольку указанные лица отправляли сообщения и совершали звонки, к которым мог быть доступ у взломщиков.

Целями хакеров, по мнению ФБР, стали крупнейшие американские интернет-провайдеры, а жертвами могли быть высокопоставленный представители демократов и республиканцев. В их числе ранее назывались победивший на выборах президента Дональд Трамп и его напарник по предвыборной гонке Джей-Ди Вэнс, а также близкие Трампа.

В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.

В августе 2024 года, во время президентской гонки в США, избирательный штаб Дональда Трампа подвергся взлому со стороны хакеров. В этом обвинили представителей Ирана.