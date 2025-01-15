Китайскую туристку похитили в Таиланде ради выкупа
Фото: pexels
21-летняя У Цзяци отправилась в путешествие по Азии в тайне от родителей с подругой, с которой познакомилась меньше года назад, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Dimsum Daily, только прибыв в Бангкок, китаянка рассказала о своем местонахождении матери. 5 января туристка перестала выходить на связь.
"Отец пропавшей, У Вэйдун, сообщил о ее исчезновении властям Таиланда. Полиция начала расследование и обнаружила, что 7 января она выехала из отеля и была замечена садящейся в черную машину", – пишет издание.
10 января полицейские задержали водителя этого автомобиля. Он рассказал, что девушку отвезли в регион Мьявади в Мьянме. В итоге туристку удалось обнаружить и спасти из рук преступников.
Власти Таиланда отметили, что задержанные до этого события были замешаны в похищении китайского актера Ван Сина.
Ранее сообщалось, что колумбийская девушка-подросток сбежала через 12 лет после того, как ее похитили и, вероятно, насиловали на камеру. За это арестовали водителя школьного автобуса.
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