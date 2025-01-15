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Мир

Китайскую туристку похитили в Таиланде ради выкупа

похищение, китаянка, Тайланд, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 23:30 Фото: pexels
21-летняя У Цзяци отправилась в путешествие по Азии в тайне от родителей с подругой, с которой познакомилась меньше года назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Dimsum Daily, только прибыв в Бангкок, китаянка рассказала о своем местонахождении матери. 5 января туристка перестала выходить на связь.

"Отец пропавшей, У Вэйдун, сообщил о ее исчезновении властям Таиланда. Полиция начала расследование и обнаружила, что 7 января она выехала из отеля и была замечена садящейся в черную машину", – пишет издание.

10 января полицейские задержали водителя этого автомобиля. Он рассказал, что девушку отвезли в регион Мьявади в Мьянме. В итоге туристку удалось обнаружить и спасти из рук преступников.

Власти Таиланда отметили, что задержанные до этого события были замешаны в похищении китайского актера Ван Сина.

Ранее сообщалось, что колумбийская девушка-подросток сбежала через 12 лет после того, как ее похитили и, вероятно, насиловали на камеру. За это арестовали водителя школьного автобуса.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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