Китайскую туристку похитили в Таиланде ради выкупа

21-летняя У Цзяци отправилась в путешествие по Азии в тайне от родителей с подругой, с которой познакомилась меньше года назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Dimsum Daily, только прибыв в Бангкок, китаянка рассказала о своем местонахождении матери. 5 января туристка перестала выходить на связь.

"Отец пропавшей, У Вэйдун, сообщил о ее исчезновении властям Таиланда. Полиция начала расследование и обнаружила, что 7 января она выехала из отеля и была замечена садящейся в черную машину", – пишет издание.

10 января полицейские задержали водителя этого автомобиля. Он рассказал, что девушку отвезли в регион Мьявади в Мьянме. В итоге туристку удалось обнаружить и спасти из рук преступников.

Власти Таиланда отметили, что задержанные до этого события были замешаны в похищении китайского актера Ван Сина.

Ранее сообщалось, что колумбийская девушка-подросток сбежала через 12 лет после того, как ее похитили и, вероятно, насиловали на камеру. За это арестовали водителя школьного автобуса.

