Дональд Трамп уверен в скором освобождении израильских заложников
Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявив о достигнутой договоренности по этому вопросу, сообщает Zakon.kz.
В социальной сети Truth Social он отметил, что на первом этапе сделки палестинские движения освободят 33 израильских заложника.
"У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Их скоро освободят. (...) Я очень рад, что американские и израильские заложники вернутся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями и близкими", – говорится в посте политика.
15 января делегация палестинского движения ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.
Ранее Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.
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