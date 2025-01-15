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Мир

Дональд Трамп уверен в скором освобождении израильских заложников

Дональд Трамп уверен в скором освобождении израильских заложников, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 23:15 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявив о достигнутой договоренности по этому вопросу, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Truth Social он отметил, что на первом этапе сделки палестинские движения освободят 33 израильских заложника.


"У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Их скоро освободят. (...) Я очень рад, что американские и израильские заложники вернутся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями и близкими", – говорится в посте политика.

15 января делегация палестинского движения ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

Ранее Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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