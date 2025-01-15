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Мир

Необычные нападения на жительниц Лондона расследует полиция

в Лондоне на женщин нападает необычный маньяк, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 01:04 Фото: pixabay
Несколько необычных случаев нападения на жительниц Лондона зафиксировали в полиции. Мужчина при нападении стрижет жертвам волосы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, первый инцидент был зафиксирован на прошлой неделе. Местная жительница обратилась к правоохранителям и заявила, что неизвестный приблизился к ней сзади, когда она в вечернее время шла по улице Маллард-Уок в Сидкапе, районе на юго-востоке Лондона. Он не пытался атаковать жертву или заговорить с ней, а просто обрезал ей волосы и скрылся.

Отмечается, что с тех пор появились и другие сообщения о подобных случаях, но лондонская полиция пока подтверждает информацию лишь об одном инциденте, произошедшем 7 января. По некоторым данным, от рук злоумышленника, который передвигается на велосипеде, уже пострадали пятеро человек. Горожанки рекомендуют друг другу соблюдать повышенную осторожность и распространяют информацию о нападениях в соцсетях.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти подозреваемого, и местным офицерам поручено патрулировать эти районы", – отметили в столичной полиции.

Ранее в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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