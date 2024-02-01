Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Страшное нападение в Лондоне: девять человек облили кислотой

Страшное нападение в Лондоне: девять человек облили кислотой Фото: pixabay
Полиция Великобритании расследует жестокое нападение, совершенное в Лондоне: неизвестный облил кислотой девять человек, в том числе двух детей. Преступник сбежал, к его поискам подключили вертолет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 1 февраля, в районе Клэпхем на юго-западе Лондона неизвестный преступник облил кислотой девять человек. Пострадали двое детей, их мать, три офицера полиции и трое прохожих.

Нападение произошло около 19:30 по местному времени 31 января. По словам очевидцев, целью атаки изначально стала женщина с двумя детьми – она спорила с мужчиной, вместе с которым вышла из автомобиля. В какой-то момент мужчина начал вести себя агрессивно, а затем плеснул женщине в лицо кислотой и начал избивать ребенка. Брызги кислоты попали на детей, а также прохожих и полицейских, которые пытались успокоить нападавшего.

За медицинской помощью обратились девять человек. Из них троих госпитализировали, пятерых доставили в травматологический центр, одному оказали первую помощь на месте. Сейчас криминалисты изучают вещество, которое использовал преступник.

Силы лондонской полиции бросили на розыск нападавшего, которому удалось сбежать с места преступления. Сейчас преступника ищут по всей британской столице, к поискам подключили вертолет.

В августе 2023 года в Павлодарской области произошла утечка серной кислоты из сошедших с рельсов вагонов.

Читайте также

СМИ: главкома ВСУ Валерия Залужного уволят на этой неделе
СМИ: Главнокомандующего армией Украины Залужного могут уволить в ближайшие дни
В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева
В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева
ХАМАС согласилось на новую сделку по обмену заложников
ХАМАС согласился на новую сделку по обмену заложников
Никита Дробны
Великобритания Лондон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением
Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: