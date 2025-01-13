В центре Алматы грабители с ножом напали на девушку

Полиция Алматы расследует грабеж, совершенный в центре города, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в ночь на 12 января 2025 года рядом с гостиницей "Казахстан" произошло вооруженное ограбление. Жертвой стала молодая девушка, у которой двое вооруженных ножом мужчин отобрали телефон.

В полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления и задержание подозреваемых. Ход расследования находится на контроле руководства ДП", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Широкий общественный резонанс вызвало нападение на жителей ЖК в их квартире в Алматы. 20 декабря 2024 года неизвестный под видом электрика проник в квартиру и начал стрелять по хозяевам. 7 января 2025 года в полиции рассказали о задержании подозреваемого.