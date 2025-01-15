Археологи обнаружили систему загадочных туннелей под древним городом

Археологи подтвердили существование колоссальной системы подземных туннелей под древним городом Куско в Перу. Эти лабиринты, известные как Чинкана, были построены инками, сообщает Zakon.kz.

Процесс поиска подземных проходов состоял из трех этапов. Сначала были изучены исторические тексты XVI-XVIII веков, в которых упоминалось местонахождение Чинканы. Одним из ключевых источников стало сочинение испанского иезуита 1594 года. В нем говорилось, что главный туннель пролегает под домами епископа за Кафедральным собором Куско, начинаясь у Храма Солнца и заканчиваясь в цитадели Саксайуаман, расположенной на расстоянии около 1,75 км.

Следующим этапом стало акустическое зондирование, в ходе которого исследователи по изменению звука при ударе о землю выявляли подземные полости. Завершили работу с помощью георадара, который позволил точно определить расположение туннелей.

Фото: LimaGris

Выяснилось, что основная часть туннеля соединяет Храм Солнца с Саксайуаманом, а от него отходят три ответвления. Одно из них ведёт к участку Саксайуамана, известному как Муюкмарка, другое – к Каллиспукио, а третье проходит за церковью Сан-Кристобаль.

Куско, бывшая столица могущественной империи инков, сегодня является популярным туристическим направлением и отправной точкой для путешествий к Мачу-Пикчу. Ранее лишь предполагалось, что под городом существует сеть туннелей, но их местоположение оставалось загадкой.

Археологи считают, что инки выкопали траншеи, которые затем укрепили каменными стенами и крышей. Скорее всего, эти проходы были построены по тому же плану, что и улицы и надземные дорожки Куско.

Ранее стало известно, что китайскую туристку похитили в Таиланде ради выкупа.