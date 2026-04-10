Мир

Пингвины и морские котики оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата

Изменение климата в Антарктиде, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 03:40 Фото: pixabay
Императорские пингвины и кергеленские морские котики вошли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения из-за изменения климата в Антарктиде, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Международный союз охраны природы, императорского пингвина перевели из категории "близкий к угрозе исчезновения" в категорию "под угрозой" в Красной книге. Спутниковые снимки показали, что с 2009 по 2018 год численность популяции сократилась на 10%.

Таким образом исчезло более чем 20 тыс. взрослых птиц, а к 2080 году их популяция может сократится вдвое.

Фото: iucn.org

"После тщательного анализа различных угроз мы пришли к выводу, что наибольшую опасность для императорских пингвинов представляет антропогенное изменение климата. Раннее разрушение морского льда весной уже влияет на колонии по всей Антарктиде, и дальнейшие изменения будут сказываться на условиях их размножения, питания и линьки", – поделился член группы специалистов по пингвинам Международного союза охраны природы Филип Трэзан.

С его слов, императорские пингвины – это индикаторный вид, который показывает, как меняется мир и насколько эффективно контролируются выбросы парниковых газов. Что касается кергеленских морских котиков, то их популяция с 2,2 млн особей в 1999 году сократилась до 950 тыс. в 2025 году.

Фото: iucn.org

Недавно китайские исследователи впервые пробурили ледяной щит Антарктиды и достигли подледникового озера Цилинь.

