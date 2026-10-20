Смертельно опасные медузы заполонили популярный курорт в Таиланде

Туристов на Пхукете, одном из самых популярных курортов Таиланда, предупредили о необычно большом количестве медуз у побережья, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Отдела по провинции Пхукет таиландского Департамента морских и береговых ресурсов настоятельно призывают туристов к повышенной осторожности при купании в море.

Согласно предупреждению, среди обнаруженных медуз присутствуют кубомедузы, яд отдельных видов которых может быть смертельным для человека.

Яд других видов вызывает сильную головную боль, повышение температуры, опухание и боли в конечностях, а также другие неприятные последствия.

При ожоге, как сказано в публикации РИА Новости, туристу предпочтительно сразу обратиться к спасателям или медикам, которые смогут сразу определить, какой именно вид медузы его ужалил, и исходя из этого оказывать первую помощь и назначать лечение.

PHUKET – Lifeguards at Patong Beach on this southern resort island have reported a significant increase in jellyfish stings among tourists, with several cases requiring hospital treatment. Listen or get the full story in the 1st comment. https://t.co/PM2mbKyETW — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 16, 2025

Примечательно, что совсем недавно, 30 сентября 2026 года, стало известно об увеличении количества рейсов между Казахстаном и Таиландом до 20 в неделю.