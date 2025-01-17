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Мир

Необычная кража драгоценностей произошла на Шри-Ланке

обезьяны вломились в дом и украли золотые украшения, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 01:54 Фото: pixabay
В городе Талалла стая обезьян вломилась в жилой дом и украла ювелирные украшения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Newswire, пока хозяева работали в саду, приматы проникли в дом через окно второго этажа, проверили шкатулки и украли золотую цепочку, кулон, три золотых кольца и другие драгоценности.

Отмечается, что потерпевшие обнаружили пропажу только через некоторое время.

Между тем, во время осмотра окрестностей выяснилось, что приматы разбросали украшения по району. Похищенное, в частности, нашли на крыше соседнего дома и в канаве неподалеку.

Ранее сообщалось, что жителей Костанайской области покусали обезьяны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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