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Мир

В индийском военном параде впервые участвовали роботы-собаки

В индийском военном параде впервые участвовали роботы-собаки, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 04:20 Фото: ANI
15 января в Индии отметили 77-ю годовщину создания Вооруженных сил. По этому поводу в городе Пуна (в 150 километрах к юго-востоку от Мумбая) состоялся парад, на котором военные показали свои технические новинки, сообщает Zakon.kz.

В частности, зрители увидели отряд роботов-собак.

По парадной площади прошествовали чуть более 10 роботов-собак, а за ними – столько же операторов с пультами.

Ранее в Турции произошел необычный случай. Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветеринарную клинику в Стамбуле.

Аксинья Титова
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