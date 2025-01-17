В индийском военном параде впервые участвовали роботы-собаки

15 января в Индии отметили 77-ю годовщину создания Вооруженных сил. По этому поводу в городе Пуна (в 150 километрах к юго-востоку от Мумбая) состоялся парад, на котором военные показали свои технические новинки, сообщает Zakon.kz.

В частности, зрители увидели отряд роботов-собак.

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По парадной площади прошествовали чуть более 10 роботов-собак, а за ними – столько же операторов с пультами.

Ранее в Турции произошел необычный случай. Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветеринарную клинику в Стамбуле.