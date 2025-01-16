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Мир

Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветеринарную клинику в Стамбуле

Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветеринарную клинику в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 10:30 Фото: unsplash
В Стамбуле бездомная собака принесла своего умирающего щенка к двери ветеринарной клиники, расположенной в районе Бейликдюзю. Их заметил дежурный санитар, который и занялся лечением четвероногого, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 15 января 2025 года в Instagram-паблике turknws, щенок, состояние которого было тяжелым и сердцебиение замедлялось, был помещен в отделение интенсивной терапии. А мать не отходила от своего дитя на протяжении всего лечения.

Как рассказал владелец клиники, ветеринар Батуалп Оган, мать-собака родила некоторое время назад, но почти все щенки погибли.

"Мы думали, что все они погибли. Оказалось, что у него есть еще один живой брат (его принесли волонтеры). Мать принесла последнего щенка к нам и положила его перед дверью. Когда наш врач заметил, он забрал его внутрь. Мы заметили, что у щенка бьется сердце. Мы поместили его в отделение интенсивной терапии. В данный момент он продолжает лечение вместе с братом. Слава Богу, его состояние хорошее. Он также воссоединился с матерью", – сказал он.

Моменты, когда собака просила о помощи, были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Большинство подписчиков паблика не смогли сдержать слез от увиденного. Они поблагодарили ветеринаров, которые помогли собаке и ее умирающему щенку:

  • "Как это мило".
  • "Иногда животные лучше людей".
  • "Какая умная собачка и какие герои эти парни".
  • "Как хорошо, что все хорошо закончилось, мама – умничка".
  • "Лучшее, что я видела сегодня. Пусть ваша доброта вернется вам в стократ".
  • "Животные умнее многих людей и все понимают. Здоровья врачам и людям, которые помогают".
  • "Невероятно! Спасибо ветеринарам! Убеждалась неоднократно, все как у людей, есть умные животные, есть вообще безмозглые".
  • "И собака-мама – умница, и ветеринарам браво. Не оставили умирать бездомного щеночка. К сожалению, не во всех странах так много ветеринарок… В Турции, действительно, очень хорошо относятся в уличным животным".

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21 ноября 2024 года в Мажилисе Парламента Казахстана произошла дискуссия касательно поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными", предусматривающий ужесточение обращения с бродячими собаками. Научный сотрудник Института зоологии (Алматы) Анна Хамчукова отметила, что в нашей стране в отношении бродячих животных действует гуманный метод ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). А поправки в законопроект предлагают применять безвозвратный отлов: если собаку не заберут из питомника, она будет усыплена.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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