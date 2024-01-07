Кого в этом году не обделит вниманием Зеленый Деревянный Дракон

Астрологи уверены: невероятно удачный год будет у людей, которые родились в год Дракона, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают астрологи, cчастье уготовано людям, которые родились в год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000). В свой год (по китайскому календарю наступивший 2024-й является годом Зеленного Деревянного Дракона) представители знака в полной мере ощутят поддержку и защиту своего звездного покровителя.



Благоволение Дракона позволит осуществить самые смелые желания и амбициозные планы — откроются коридоры удачи и денег. Рожденным в эти годы людям предстоит пожинать плоды усилий последних 11 лет. Единственное, что необходимо, – вера в собственные силы и решимость в осуществлении целей.

Однако, предупреждают астрологи, Дракону не понравится, если представители знака начнут проявлять гордыню, высокомерие или алчность. В этом случае он просто перестанет им помогать.

Ранее известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому в этом году удача улыбнется в самых разных сферах.