Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кого в этом году не обделит вниманием Зеленый Деревянный Дракон

Кого в этом году не обделит вниманием зеленый деревянный дракон Фото: pixabay
Астрологи уверены: невероятно удачный год будет у людей, которые родились в год Дракона, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают астрологи, cчастье уготовано людям, которые родились в год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000). В свой год (по китайскому календарю наступивший 2024-й является годом Зеленного Деревянного Дракона) представители знака в полной мере ощутят поддержку и защиту своего звездного покровителя.

Благоволение Дракона позволит осуществить самые смелые желания и амбициозные планы — откроются коридоры удачи и денег. Рожденным в эти годы людям предстоит пожинать плоды усилий последних 11 лет. Единственное, что необходимо, – вера в собственные силы и решимость в осуществлении целей.

Однако, предупреждают астрологи, Дракону не понравится, если представители знака начнут проявлять гордыню, высокомерие или алчность. В этом случае он просто перестанет им помогать.

Ранее известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому в этом году удача улыбнется в самых разных сферах.

Читайте также

сердечко
Страсть и риски: любовный гороскоп на 7 января
Диетологи предупредили об опасности фейхоа
Диетологи предупредили об опасности фейхоа
Медики рассказали, как усилить иммунитет зимой
Медики рассказали, как усилить иммунитет зимой
Елена Вебер
Гороскоп
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
землетрясение
Жители Алматы ощутили землетрясение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: