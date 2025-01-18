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Мир

Британия может остаться без миллионеров из-за смены правительства

флаг Великобритании, Англия, , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 09:28 Фото: pixabay
Британия столкнулась с массовым исходом миллионеров при смене правительства, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times, лейбористы во главе с премьер-министром Киром Стармером пришли к власти впервые за долгие годы в июне 2024 года. С этого момента Британию покинули не менее 10,8 тыс. обладателей многомиллионных состояний – на 157% больше, чем в 2023 году.

"Среди этого числа не менее 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает 100 млн долларов США. Состоятельные британцы предпочитают переезжать в Швейцарию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер", – уточняет издание.

Причиной для такого оттока миллионеров из Британии стала налоговая политика лейбористов.

В отдельном материале Times сообщает, что на фоне снижения привлекательности Британии среди миллионеров определенное беспокойство начинают испытывать местные торговцы предметами роскоши: ювелиры, агенты по элитной недвижимости, а также частные школы и юридические консультанты. Представители этих бизнесов рассказали изданию, что уже рассматривают переезд за границу вслед за своими клиентами, а также готовятся к значительному снижению спроса и доходов.

В октябре 2024 года глава Минфина Рэйчел Ривз представила первый финансовый план нового правительства. Он предполагает привлечение в казну дополнительных 40 миллиардов фунтов за счет повышения налогов.

14 января 2025 года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила с обращением по поводу своего здоровья. Она заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как начала лечение от рака, и поблагодарила подданных и врачей за поддержку.

Андрей Дюсупов
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