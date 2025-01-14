Кейт Миддлтон сделала важное заявление касательно своего здоровья

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 14 января заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как начала лечение от рака, сообщает Zakon.kz.

Она выразила глубокую благодарность больнице The Royal Marsden за поддержку и заботу в течение последнего года. "От всего сердца благодарю всех, кто незаметно шел рядом с Уильямом и мной, пока мы проходили через все это. Мы не могли бы желать большего. Забота и советы, которые я получала в течение всего времени в качестве пациента, были исключительными. В своей новой роли совместного патрона больницы The Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая передовые исследования и клиническое мастерство, а также уделяя внимание благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти множество жизней и изменить опыт всех, кого затронул рак", – написала она на официальной странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) Принцесса отметила, что испытывает облегчение от того, что сейчас находится в ремиссии. Сейчас она сосредоточена на восстановлении. "Как знает каждый, кто сталкивался с диагнозом рака, нужно время, чтобы привыкнуть к новой нормальности. Однако я с нетерпением жду насыщенного года впереди. Впереди так много хорошего. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку", – заключила Кейт Миддлтон. Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку с детьми.



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