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Мир

Кейт Миддлтон сделала важное заявление касательно своего здоровья

Кейт Миддлтон сделала важное заявления касательно своего здоровья , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 23:00 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 14 января заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как начала лечение от рака, сообщает Zakon.kz.

Она выразила глубокую благодарность больнице The Royal Marsden за поддержку и заботу в течение последнего года.

"От всего сердца благодарю всех, кто незаметно шел рядом с Уильямом и мной, пока мы проходили через все это. Мы не могли бы желать большего. Забота и советы, которые я получала в течение всего времени в качестве пациента, были исключительными. В своей новой роли совместного патрона больницы The Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая передовые исследования и клиническое мастерство, а также уделяя внимание благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти множество жизней и изменить опыт всех, кого затронул рак", – написала она на официальной странице в Instagram.

Принцесса отметила, что испытывает облегчение от того, что сейчас находится в ремиссии. Сейчас она  сосредоточена на восстановлении.

"Как знает каждый, кто сталкивался с диагнозом рака, нужно время, чтобы привыкнуть к новой нормальности. Однако я с нетерпением жду насыщенного года впереди. Впереди так много хорошего. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку", – заключила Кейт Миддлтон.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку с детьми. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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