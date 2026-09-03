Сформирован новый состав правительства Казахстана: кого сменили и кто остался

Сегодня, 3 сентября 2026 года, в Казахстане сформировали новый состав правительства под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова. О том, кого сменили и кто остался при прежних должностях, – в материале Zakon.kz.

Так, 31 августа Олжас Бектенов указом президента Касым-Жомарта Токаева был переназначен главой правительства РК. Этот пост он занимает с 6 февраля 2024 года.

А в период со 2 по 3 сентября были согласованы профильными комитетами Курултая и утверждены указами главы государства кандидатуры заместителей премьера и министры.

Новыми членами правительства стали четыре человека. Это:

Мухтар Тлеуберди – министр иностранных дел РК (сменил Ермека Кошербаева);

– министр иностранных дел РК (сменил Ермека Кошербаева); Мурат Муханов – министр по чрезвычайным ситуациям РК (сменил Чингиса Аринова);

– министр по чрезвычайным ситуациям РК (сменил Чингиса Аринова); Алибек Куантыров – министр экологии и природных ресурсов РК (сменил Ерлана Нысанбаева);

– министр экологии и природных ресурсов РК (сменил Ерлана Нысанбаева); Арман Кырыкбаев – министр культуры и информации РК (сменил Аиду Балаеву).

Сохранили свои посты в обновленном правительстве:

31 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял Олжаса Бектенова после его переназначения премьер-министром. В ходе встречи президент обозначил ключевые задачи правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны. Также глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил Олжасу Бектенову обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность правительства на достижении конкретных результатов.

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В этот же день президент назначил Аиду Балаеву на новую должность – заместителем председателя Совета безопасности (СБ) Казахстана.

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Другим указом главы государства Гизат Нурдаулетов был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РК.