Сформирован новый состав правительства Казахстана: кого сменили и кто остался
Так, 31 августа Олжас Бектенов указом президента Касым-Жомарта Токаева был переназначен главой правительства РК. Этот пост он занимает с 6 февраля 2024 года.
А в период со 2 по 3 сентября были согласованы профильными комитетами Курултая и утверждены указами главы государства кандидатуры заместителей премьера и министры.
Новыми членами правительства стали четыре человека. Это:
- Мухтар Тлеуберди – министр иностранных дел РК (сменил Ермека Кошербаева);
- Мурат Муханов – министр по чрезвычайным ситуациям РК (сменил Чингиса Аринова);
- Алибек Куантыров – министр экологии и природных ресурсов РК (сменил Ерлана Нысанбаева);
- Арман Кырыкбаев – министр культуры и информации РК (сменил Аиду Балаеву).
Сохранили свои посты в обновленном правительстве:
- Нурлыбек Налибаев – первый заместитель премьер-министра РК (занимает с 6 мая 2026 года);
- Галымжан Койшыбаев – заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК (занимает с 4 января 2023 года);
- Канат Бозумбаев – заместитель премьер-министра РК (занимает с 31 марта 2024 года);
- Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК (занимает с 21 декабря 2024 года);
- Жаслан Мадиев – заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК (занимает с 29 сентября 2025 года);
- Ержан Саденов – министр внутренних дел РК (занимает со 2 сентября 2023 года);
- Даурен Косанов – министр обороны РК (занимает с 8 июня 2025 года);
- Мади Такиев – министр финансов РК (занимает с 6 февраля 2024 года);
- Нурлан Сауранбаев – министр транспорта РК (занимает с 30 июня 2025 года);
- Ерлан Сарсембаев – министр юстиции РК (занимает с 9 января 2025 года);
- Ерлан Аккенженов – министр энергетики РК (занимает с 19 марта 2025 года);
- Ерсайын Нагаспаев – министр промышленности и строительства РК (занимает с 28 февраля 2025 года);
- Жулдыз Сулейменова – министр просвещения РК (занимает с 29 сентября 2025 года);
- Арман Шаккалиев – министр торговли и интеграции РК (занимает со 2 сентября 2023 года);
- Нуржан Нуржигитов – министр водных ресурсов и ирригации РК (занимает с 4 сентября 2023 года);
- Акмарал Альназарова – министр здравоохранения РК (занимает с 6 февраля 2024 года);
- Айдарбек Сапаров – министр сельского хозяйства РК (занимает с 4 сентября 2023 года);
- Аскарбек Ертаев – министр труда и социальной защиты населения РК (занимает с 27 января 2026 года);
- Ербол Мырзабосынов – министр туризма и спорта РК (занимает со 2 сентября 2024 года);
- Саясат Нурбек – министр науки и высшего образования РК (занимает с 11 июня 2022 года).
31 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял Олжаса Бектенова после его переназначения премьер-министром. В ходе встречи президент обозначил ключевые задачи правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны. Также глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил Олжасу Бектенову обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность правительства на достижении конкретных результатов.
В этот же день президент назначил Аиду Балаеву на новую должность – заместителем председателя Совета безопасности (СБ) Казахстана.
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