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Политика

Сформирован новый состав правительства Казахстана: кого сменили и кто остался

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здание Правительства РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:42 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 3 сентября 2026 года, в Казахстане сформировали новый состав правительства под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова. О том, кого сменили и кто остался при прежних должностях, – в материале Zakon.kz.

Так, 31 августа Олжас Бектенов указом президента Касым-Жомарта Токаева был переназначен главой правительства РК. Этот пост он занимает с 6 февраля 2024 года.

А в период со 2 по 3 сентября были согласованы профильными комитетами Курултая и утверждены указами главы государства кандидатуры заместителей премьера и министры.

Новыми членами правительства стали четыре человека. Это:

Мухтар Тлеуберди, Мурат Муханов, Алибек Куантыров, Арман Кырыкбаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:42

Фото: Telegram/pressmfakz, primeminister.kz, akorda.kz

Сохранили свои посты в обновленном правительстве:

  • Нурлыбек Налибаев – первый заместитель премьер-министра РК (занимает с 6 мая 2026 года);
  • Галымжан Койшыбаев – заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК (занимает с 4 января 2023 года);
  • Канат Бозумбаев – заместитель премьер-министра РК (занимает с 31 марта 2024 года);
  • Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК (занимает с 21 декабря 2024 года);
  • Жаслан Мадиев – заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК (занимает с 29 сентября 2025 года);
  • Ержан Саденов – министр внутренних дел РК (занимает со 2 сентября 2023 года);
  • Даурен Косанов – министр обороны РК (занимает с 8 июня 2025 года);
  • Мади Такиев – министр финансов РК (занимает с 6 февраля 2024 года);
  • Нурлан Сауранбаев – министр транспорта РК (занимает с 30 июня 2025 года);
  • Ерлан Сарсембаев – министр юстиции РК (занимает с 9 января 2025 года);
  • Ерлан Аккенженов – министр энергетики РК (занимает с 19 марта 2025 года);
  • Ерсайын Нагаспаев – министр промышленности и строительства РК (занимает с 28 февраля 2025 года);
  • Жулдыз Сулейменова – министр просвещения РК (занимает с 29 сентября 2025 года);
  • Арман Шаккалиев – министр торговли и интеграции РК (занимает со 2 сентября 2023 года);
  • Нуржан Нуржигитов – министр водных ресурсов и ирригации РК (занимает с 4 сентября 2023 года);
  • Акмарал Альназарова – министр здравоохранения РК (занимает с 6 февраля 2024 года);
  • Айдарбек Сапаров – министр сельского хозяйства РК (занимает с 4 сентября 2023 года);
  • Аскарбек Ертаев – министр труда и социальной защиты населения РК (занимает с 27 января 2026 года);
  • Ербол Мырзабосынов – министр туризма и спорта РК (занимает со 2 сентября 2024 года);
  • Саясат Нурбек – министр науки и высшего образования РК (занимает с 11 июня 2022 года).
правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:42

Фото: Zakon.kz

31 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял Олжаса Бектенова после его переназначения премьер-министром. В ходе встречи президент обозначил ключевые задачи правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны. Также глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил Олжасу Бектенову обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность правительства на достижении конкретных результатов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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