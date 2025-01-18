Семья бывшего президента США находится на грани развода – СМИ

В отношениях Барака и Мишель Обамы, по мнению американских СМИ, не все гладко и семья бывшего президента США может скоро распасться, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, 33-летний союз пары уже на грани разрыва.

"Слухи спровоцировал тот факт, что Барак и Мишель Обама перестали появляться вместе на публичных мероприятиях. Причем не только на увеселительных светских раутах. Так было даже на похоронах экс-президента США Джимми Картера, которые состоялись 9 января 2025 года", – отмечают журналисты.

При этом в СМИ делают вывод, что такое поведение пары связано с проблемами в отношениях, потому что прежде все мероприятия Барак и Мишель неизменно посещали вместе.

Пара поженилась в 1992 году. У Барака и Мишель Обамы есть две дочери – 26-летняя Малия и 23-летняя Саша.

В октябре 2024 года американская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с 44-м президентом США Бараком Обамой. Звезду заподозрили в любовной связи с бывшим главой государства после публикации их совместных фотографий.