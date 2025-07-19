Супруга экс-президента США опровергла слухи о разводе

Уже несколько месяцев вокруг бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель ходили слухи о возможном разводе. Ранее супруги лишь публиковали совместные фото, а теперь опровергли домыслы официально, сообщает Zakon.kz.

По поводу отношений Мишель Обама высказалась в подкасте, который ведет вместе со своим братом, пишет ABC News. Она отметила, что если бы они не были публичной семьей, никто бы не строил догадки о состоянии их брака.

"Люди любят строить догадки о знаменитостях. Если нас нет в одном помещении, они сразу думают, что мы в разводе", – сказала Мишель Обама.

Ранее в СМИ обращали внимание на отсутствие Мишель Обамы на двух значимых публичных мероприятиях – похоронах бывшего президента Джимми Картера и инаугурации Дональда Трампа. Это вызвало спекуляции о возможном разладе в семье или политических разногласиях между супругами.

Мишель прояснила, что решение не присутствовать на похоронах Джимми Картера и на инаугурации Дональда Трампа она принимала сама.

"За все эти годы я ни на один день не думала о разводе. И у нас были действительно тяжелые времена. Но было много радостных моментов и приключений, и благодаря человеку, за которого я вышла замуж, я стала лучше", – сказала она.

Ранее Мишель Обама рассказала, почему она рада отсутствию сыновей в их семье.