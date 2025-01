Зурабишвили пафосно представили членам новой администрации США

Встреча прошла в рамках приема по случаю предстоящей инаугурации Дональда Трампа. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, по приглашению которого Зурабишвили отправилась на инаугурацию, поделился на своей странице в X ее совместными фото с будущим госсекретарем США Марко Рубио, кандидатом на пост министра обороны Питом Хегсетом, а также Дональдом Трампом-младшим, от имени которого давался прием.

I am grateful to bring together two great patriots President @Zourabichvili_S & Secretary of State @marcorubio to safeguard the strong US-Georgia relationship and defeat the tyrannical Ivanishvili regime pic.twitter.com/WO0I6ETqZs