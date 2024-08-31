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В ВКО на шахте "Востокцветмет" скончались четыре человека

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 19:52 Фото: Telegram/qarmet_news
В Восточно-Казахстанской области 31 августа на шахте "Востокцветмет" скончались четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации областного ДЧС, они получили отравление неизвестным веществом.

"В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован еще один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в сообщении.

На месте работают представители ДЧС и местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Несчастный случай произошел на шахте "Соколовская" Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) – погиб рабочий. 

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