В Таиланде мужчина просил откровенные фото у женщины от имени гинеколога

Тайский мошенник выдал себя за врача в надежде получить откровенные снимки от его пациентки, сообщает Zakon.kz.

Он вышел на связь с местной жительницей, недавно родившей ребенка, и представился доктором Суппакарном Преетикуном, у которого женщина в действительности наблюдалась. Об этом пишет The Thaiger.

Злоумышленник поинтересовался состоянием пациентки и сказал, что ему срочно необходимо осмотреть ее послеродовые раны, поэтому он попросил жертву сфотографировать промежность. Женщина отказалась отправлять какие-либо снимки.

Заподозрив неладное, она попросила видеозвонок с врачом, но аферист не согласился на это и продолжил настаивать на необходимости осмотра. Затем он заявил, что пишет от имени ассистента доктора, так как он сам слишком занят. После этого странный собеседник самостоятельно заблокировал отказавшуюся подчиниться ему женщину.

В клинике уточнили, что никогда не будут связываться с пациентами подобным образом, а доктор теперь собирается подавать заявление в полицию.

А в Китае муж и жена снимали провокационные видео для увеличения подписчиков.