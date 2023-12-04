Ксению Собчак высмеяли за откровенное фото

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном виде и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте, сообщает Zakon.kz.

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость примерила черный спортивный костюм с широкими брюками и кофтой на молнии. Кроме того, она надела белую майку на широких бретелях.

При этом на опубликованном фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.





"Фото без фильтра и фейстюна. Ночное. Услышала тут новую версию от "друзей". Якобы я сделала грудь и попу. Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала, не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю свою грудь и попу. Даже если сейчас и поправилась", — заключила она.

Поклонники, в свою очередь, не оценили внешний вид журналистки, о чем написали в комментариях под постом.

Ранее фанаты обрушились с критикой на казахстанскую певицу Мадину Садвакасову за кадры, которые показались пользователям Сети очень откровенными.

