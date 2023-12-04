Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ксению Собчак высмеяли за откровенное фото

Ксению Собчак высмеяли за откровенное фото Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном виде и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте, сообщает Zakon.kz.

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость примерила черный спортивный костюм с широкими брюками и кофтой на молнии. Кроме того, она надела белую майку на широких бретелях.

При этом на опубликованном фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. 


"Фото без фильтра и фейстюна. Ночное. Услышала тут новую версию от "друзей". Якобы я сделала грудь и попу. Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала, не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю свою грудь и попу. Даже если сейчас и поправилась", — заключила она.

Поклонники, в свою очередь, не оценили внешний вид журналистки, о чем написали в комментариях под постом.

Ранее фанаты обрушились с критикой на казахстанскую певицу Мадину Садвакасову за кадры, которые показались пользователям Сети очень откровенными. 

Читайте также

Участника "Дома-2" избили во время съемок выпуска
Участника "Дома-2" избили во время съемок выпуска
постер
Стало известно, где пройдет следующий концерт Димаша
Али Окапов, Акерке Буркитбай
Али Окапов поделился милым видео с женой и ребенком
Жанель Абдрахманова
Собчак Ксения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: