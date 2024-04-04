Собчак оценила откровенные фото Моргенштерна

Российский рэп исполнитель Моргенштерн опубликовал на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Среди восхитившихся эстетикой фото – конфликтовавшая ранее с ним Ксения Собчак, сообщает Zakon.kz.

3 апреля на своей странице в Instagram исполнитель неожиданно вызвал удивление у поклонников. Женщины в спешном порядке стали выражать восторг относительно смелости и фигуры исполнителя. Не удержалась и светская львица Ксения Собчак. За несколько часов ее комментарий поддержали 750 пользователей сети.

"Красиво!" – лаконично отметила Собчак.

Фото: Instagram/morgen_shtern

Неделей ранее Алишер Моргенштерн перечислил млн рублей 15-летнему Исламу Халилову, который смог во время теракта вывести свыше ста человек из московского "Крокус Сити Холла".