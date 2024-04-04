Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Собчак оценила откровенные фото Моргенштерна

Певец, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 00:33 Фото: Instagram/morgen_shtern
Российский рэп исполнитель Моргенштерн опубликовал на своей странице в Instagram серию откровенных фотографий. Среди восхитившихся эстетикой фото – конфликтовавшая ранее с ним Ксения Собчак, сообщает Zakon.kz.

3 апреля на своей странице в Instagram исполнитель неожиданно вызвал удивление у поклонников. Женщины в спешном порядке стали выражать восторг относительно смелости и фигуры исполнителя. Не удержалась и светская львица Ксения Собчак. За несколько часов ее комментарий поддержали 750 пользователей сети.

"Красиво!" – лаконично отметила Собчак.
Певец, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 00:33

Фото: Instagram/morgen_shtern

Неделей ранее Алишер Моргенштерн перечислил млн рублей 15-летнему Исламу Халилову, который смог во время теракта вывести свыше ста человек из московского "Крокус Сити Холла".

Читайте также

Крупнейшая киностудия анонсировала пятую &quot;Матрицу&quot;
Крупнейшая киностудия анонсировала пятую "Матрицу"
Алматинский зоопарк
Обитателей Алматинского зоопарка перевели в летние вольеры
Хилькевич, беремнность
Анна Хилькевич рассекретила важное событие в своей жизни
Алия Абди
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Токаев прибыл в ЗКО
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: