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Культура и шоу-бизнес

Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем

Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 19:40 Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками редким семейным фото, сообщает Zakon.kz.

23 февраля она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с мужем. 

"С праздником, защитники!" – написала Брухунова под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

  • Такая фотография красивая. Все счастливы! Почему вы мало таких фоток выставляете? Так нравится вами любоваться!
  • С праздником! Красивая и счастливая семья!
  • Красивая пара, мужу самого крепкого здоровья!

Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Татьяны Брухуновой, которая ранее высмеяла москвичек за использование поддельных сумок Birkin. 

Айсулу Омарова
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