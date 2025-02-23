Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками редким семейным фото, сообщает Zakon.kz.

23 февраля она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с мужем.

"С праздником, защитники!" – написала Брухунова под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Такая фотография красивая. Все счастливы! Почему вы мало таких фоток выставляете? Так нравится вами любоваться!

С праздником! Красивая и счастливая семья!

Красивая пара, мужу самого крепкого здоровья!

Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Татьяны Брухуновой, которая ранее высмеяла москвичек за использование поддельных сумок Birkin.