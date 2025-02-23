Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками редким семейным фото, сообщает Zakon.kz.
23 февраля она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с мужем.
"С праздником, защитники!" – написала Брухунова под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:
- Такая фотография красивая. Все счастливы! Почему вы мало таких фоток выставляете? Так нравится вами любоваться!
- С праздником! Красивая и счастливая семья!
- Красивая пара, мужу самого крепкого здоровья!
Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Татьяны Брухуновой, которая ранее высмеяла москвичек за использование поддельных сумок Birkin.
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