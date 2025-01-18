#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Митинг у здания суда в Южной Корее: тысячи людей выступили в поддержку президента

акции протеста проходят в поддержку президента Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 21:18 Фото: pixabay
Около 40 человек задержали во время акции протеста у Западного окружного суда, где состоялись слушания о необходимости продления ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание en.yna, первым задержали мужчину, который с требованием освободить президента перелез через забор здания суда. После за ним последовали еще 16 человек, которые также перелезли через ограждение и были задержаны.

Уточняется, что всего было заведено 22 дела в связи с проникновением на территорию суда. Еще 10 человек подозреваются в воспрепятствовании деятельности сотрудников правоохранительных органов, поскольку они напали на автомобиль антикоррупционного управления, которое арестовало президента 15 января. Семь человек применили силу против полицейских, а еще один напал на журналиста.

Согласно данным портала, перед судом проходит акция протеста сторонников президента, требующих его освобождения из-под стражи. В полиции заявили, что в митинге приняли участие до 44 тыс. человек.

Ранее, 15 января, в Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента Юн Сок Ёля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Сына экс-президента Украины обвинили в уклонении от мобилизации и оштрафовали
Мир
20:45, Сегодня
Сына экс-президента Украины обвинили в уклонении от мобилизации и оштрафовали
Пятая жена Петросяна опубликовала редкое видео с сыном
Мир
20:33, Сегодня
Пятая жена Петросяна опубликовала редкое видео с сыном
Брат Анджелины Джоли решил развестись с супругой через две недели после свадьбы
Мир
19:56, Сегодня
Брат Анджелины Джоли решил развестись с супругой через две недели после свадьбы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: