Митинг у здания суда в Южной Корее: тысячи людей выступили в поддержку президента

Около 40 человек задержали во время акции протеста у Западного окружного суда, где состоялись слушания о необходимости продления ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание en.yna, первым задержали мужчину, который с требованием освободить президента перелез через забор здания суда. После за ним последовали еще 16 человек, которые также перелезли через ограждение и были задержаны.

Уточняется, что всего было заведено 22 дела в связи с проникновением на территорию суда. Еще 10 человек подозреваются в воспрепятствовании деятельности сотрудников правоохранительных органов, поскольку они напали на автомобиль антикоррупционного управления, которое арестовало президента 15 января. Семь человек применили силу против полицейских, а еще один напал на журналиста.

Согласно данным портала, перед судом проходит акция протеста сторонников президента, требующих его освобождения из-под стражи. В полиции заявили, что в митинге приняли участие до 44 тыс. человек.

Ранее, 15 января, в Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента Юн Сок Ёля.