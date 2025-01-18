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Мир

Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Юн Сок Ёля заключили под стражу, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 23:33 Фото: wikimedia
Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которого обвиняют попытке насильственного захвата власти, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства en.yna, президент, которому объявили импичмент, проходит фигурантом дела об организации мятежа и злоупотреблении властью. Срок ордера на арест – 20 суток, за этот срок ему могут предъявить обвинение. На заседании суда в Сеуле сам президент выступил с сорокаминутной речью.

"Президент Юн Сок Ёль, обвиняемый в том, что он возглавлял гражданскую войну, был арестован. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент задержан на 47 дней", – пишет агентство Yonhap.

Ранее, 15 января, в Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента Юн Сок Ёля.

18 января Около 40 человек задержали во время акции протеста у Западного окружного суда, где состоялись слушания о необходимости продления ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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