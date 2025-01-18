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Мир

Терактом назвали убийство двух судей в Иране

терактом назвали нападение на судей в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 23:09 Фото: pixabay
Стрельбу у здания Верховного суда Ирана в Тегеране, жертвами которой стали двое судей, назвали терактом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IRNA, генпрокурор Ирана Мохаммад Моваххеди Азад поручил генпрокуратуре Тегерана немедленно и тщательно расследовать произошедшее. Издание отмечает, что нападавшего попытались задержать, но он покончил с собой.

Кроме того, Азад призвал к выявлению и аресту лиц, стоящих за актом терроризма.

Согласно данным портала, в результате теракта пострадал телохранитель и еще один судья. Злоумышленник, предположительно, не имел отношения к Верховному суду и рассматриваемым в нем делам, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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