#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В Иране проходят похороны Али Хаменеи: новый верховный лидер не появился на церемонии

похороны, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 17:53 Фото: скриншот видео
В Тегеране продолжаются государственные похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего во время войны с США и Израилем, сообщает Zakon.kz.

В Тегеране продолжаются массовые похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего 28 февраля во время войны с США и Израилем. Церемонию, которую ранее отложили из-за боевых действий, власти используют как демонстрацию сплоченности страны.

На прощании присутствовали представители руководства Ирана, командование армии и Корпуса стражей исламской революции, а также тысячи жителей страны. По данным властей, в первый день мероприятий их посетили более двух миллионов человек.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на церемонии не появился. По данным СМИ, после назначения он уже несколько месяцев не выходит на публику и не записывает обращений. При этом рядом с гробом Али Хаменеи находились трое его сыновей – Мустафа, Масуд и Мейсам.

Во время церемонии прозвучали призывы к убийству президента США Дональда Трампа. Поэт Мохаммед Расули, выступая перед началом заупокойной молитвы, заявил, что "убийство Трампа – наша ответственность" и призвал отомстить за гибель верховного лидера. Его слова встретили аплодисментами значительной части присутствующих, отмечает британская газета The Guardian.

Участники похорон несли фотографии Хаменеи, государственные и красные флаги, которые в Иране считаются символом мести. В толпе также звучали лозунги "Никаких компромиссов, никакой капитуляции, только месть".

По информации издания, улицы вокруг мечети были украшены изображениями Моджтабы Хаменеи, а паломникам раздавали сборники его речей. Иранские власти утверждают, что новый верховный лидер получил ранения во время войны, однако серьезных необратимых травм у него нет.

После церемонии в Тегеране тело Али Хаменеи планируют перевезти в Кум, затем в священные города Ирака, после чего похоронить в Мешхеде, где он родился.

Тем временем на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта Казахстан и остальные страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Моджтаба Хаменеи
09:25, 04 марта 2026
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
Али Хаменеи
06:37, 01 марта 2026
Верховный лидер Ирана погиб
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
12:53, 02 марта 2026
Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар завоевал &quot;бронзу&quot; ЧА в Таиланде
17:50, Сегодня
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар упустил "бронзу" ЧА в Таиланде
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл &quot;золото&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:40, Сегодня
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл "золото" чемпионата Азии в Таиланде
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:08, Сегодня
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл "бронзу" чемпионата Азии в Таиланде
Казахстанский &quot;вольник&quot; стал обладателем &quot;золота&quot; чемпионата Азии U-20 в Таиланде
16:47, Сегодня
Казахстанский "вольник" Сейлбеков стал обладателем "золота" чемпионата Азии U-20 в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: