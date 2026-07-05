В Иране проходят похороны Али Хаменеи: новый верховный лидер не появился на церемонии

В Тегеране продолжаются государственные похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего во время войны с США и Израилем, сообщает Zakon.kz.

В Тегеране продолжаются массовые похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего 28 февраля во время войны с США и Израилем. Церемонию, которую ранее отложили из-за боевых действий, власти используют как демонстрацию сплоченности страны.

На прощании присутствовали представители руководства Ирана, командование армии и Корпуса стражей исламской революции, а также тысячи жителей страны. По данным властей, в первый день мероприятий их посетили более двух миллионов человек.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на церемонии не появился. По данным СМИ, после назначения он уже несколько месяцев не выходит на публику и не записывает обращений. При этом рядом с гробом Али Хаменеи находились трое его сыновей – Мустафа, Масуд и Мейсам.

Во время церемонии прозвучали призывы к убийству президента США Дональда Трампа. Поэт Мохаммед Расули, выступая перед началом заупокойной молитвы, заявил, что "убийство Трампа – наша ответственность" и призвал отомстить за гибель верховного лидера. Его слова встретили аплодисментами значительной части присутствующих, отмечает британская газета The Guardian.

Участники похорон несли фотографии Хаменеи, государственные и красные флаги, которые в Иране считаются символом мести. В толпе также звучали лозунги "Никаких компромиссов, никакой капитуляции, только месть".

По информации издания, улицы вокруг мечети были украшены изображениями Моджтабы Хаменеи, а паломникам раздавали сборники его речей. Иранские власти утверждают, что новый верховный лидер получил ранения во время войны, однако серьезных необратимых травм у него нет.

После церемонии в Тегеране тело Али Хаменеи планируют перевезти в Кум, затем в священные города Ирака, после чего похоронить в Мешхеде, где он родился.

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