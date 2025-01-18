Люди погибли на выставке исторической боевой техники в Чехии

Во время демонстрации старинной военной техники на юго-западе Чехии, в районе села Святомирова, недалеко от границы с Австрией, произошел инцидент, в результате которого погибли два человека и еще несколько получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал iDNES.cz со ссылкой на экстренные службы, в какой-то момент на людей опрокинулась боевая машина.

"К сожалению, в результате аварии пострадали восемь человек, двое человек не выжили, несмотря на все усилия экстренных служб. Присутствовал также австрийский спасательный вертолет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, у пострадавших легкие травмы, двое из них госпитализированы. Известно, что мероприятие было частным, произошедшее расследует полиция.

Policisté vyšetřují tragédii, která se dnes stala u Horního Dvořiště v oblasti zaniklé obce Svatomírov. Při ukázkách s historickou bojovou technikou došlo k převrácení vojenského vozu a zranění několika osob. Dvě osoby bohužel na místě zemřely. #policiejhc pic.twitter.com/PQrstGtHc4 — Policie ČR (@PolicieCZ) January 18, 2025

Ранее несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в израильском городе Тель-Авиве. Инцидент назвали террористическим актом.

