Пассажирский поезд с сотней людей сошел с рельсов в Германии

Об этом пишет Metro со ссылкой на представителей полиции Штутгарта.

Как уточняется, часть состава лежит на боку, крыша одного из вагонов сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями.

В результате произошедшего несколько человек пострадали. В текущий момент спасатели осматривают вагоны, а на место инцидента выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

На фотографиях, распространенных иностранных СМИ, с места происшествия в труднодоступном лесу видно, как спасатели пытаются распилить вагон поезда, который перевернулся на бок.

🚨 BREAKING: In the Biberach district (Baden-Württemberg), Germany, a passenger train has derailed.



A police spokesperson could not yet say whether there were any fatalities or injuries.



Part of the train is on its side, and the roof of one carriage is open.#Biberach pic.twitter.com/ZGygBReMY1