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Мир

Пассажирский поезд с сотней людей сошел с рельсов в Германии

пассажирский поезд с сотней людей сошел с рельсов, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 23:17 Фото: pixabay
На юго-западе Германии пассажирский поезд, в котором находились 100 человек, сошел с рельсов. Инцидент произошел в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Metro со ссылкой на представителей полиции Штутгарта.

Как уточняется, часть состава лежит на боку, крыша одного из вагонов сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями.

В результате произошедшего несколько человек пострадали. В текущий момент спасатели осматривают вагоны, а на место инцидента выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

На фотографиях, распространенных иностранных СМИ, с места происшествия в труднодоступном лесу видно, как спасатели пытаются распилить вагон поезда, который перевернулся на бок.

Ранее сообщалось, что казахстанка родила в поезде и сбросила ребенка в санитарный сток.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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