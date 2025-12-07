#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Мир

Массовые нападения на школьников: властям Нигерии удалось освободить 100 учеников

Нигерия добилась возвращения 100 школьников, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 01:54 Фото: pixabay
Федеральное правительство Нигерии добилось освобождения 100 учащихся, похищенных террористами в штате Нигер, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Channels, в руках бандитов остаются еще 153 школьника и 12 преподавателей.

Согласно данным издания, за последнее время террористы совершили нападения на несколько школ. 25 ноября властям удалось добиться освобождения 24 школьниц, взятых террористами в заложники после нападения на населенный пункт Мага в штате Кебби 17 ноября.

Отмечается, что в связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.

Ранее сообщалось, что более 300 школьников и учителей похитили боевики в Нигерии и уведены в неизвестном направлении. Позже 50 человек смогли сбежать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Похищенных школьников в Нигерии освободили военные
19:22, 23 марта 2024
Похищенных школьников в Нигерии освободили военные
Почти 300 похищенных боевиками школьников освободили в Нигерии
13:37, 24 марта 2024
Почти 300 похищенных боевиками школьников освободили в Нигерии
Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии
22:27, 18 января 2025
Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: