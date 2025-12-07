Массовые нападения на школьников: властям Нигерии удалось освободить 100 учеников

Федеральное правительство Нигерии добилось освобождения 100 учащихся, похищенных террористами в штате Нигер, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Channels, в руках бандитов остаются еще 153 школьника и 12 преподавателей.

Согласно данным издания, за последнее время террористы совершили нападения на несколько школ. 25 ноября властям удалось добиться освобождения 24 школьниц, взятых террористами в заложники после нападения на населенный пункт Мага в штате Кебби 17 ноября.

Отмечается, что в связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.

Ранее сообщалось, что более 300 школьников и учителей похитили боевики в Нигерии и уведены в неизвестном направлении. Позже 50 человек смогли сбежать.