Оставленные в космосе астронавты вышли в открытое пространство впервые за 14 месяцев

16 января 2025 года астронавты NASA Ник Хейг и Сунита Уильямс совершили плановый выход в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ и установки нового оборудования на внешней поверхности станции, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность выхода составила ровно шесть часов. Этот выход в открытый космос стал первым для американцев за последние 14 месяцев. Летом 2024 года два плановых выхода сорвались из-за проблем со скафандрами.

Фото: NASA

Хейг и Уильямс успешно справились со своими задачами: провели ремонт рентгеновского телескопа NICER, у которого в мае 2023 года повредились светофильтры, и заменили рефлектор на одном из стыковочных узлов МКС.

Ранее космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году.