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Мир

Высокопоставленный чиновник из Афганистана осудил запрет на образование афганских женщин

Запрет на образование девочек, Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 07:38 Фото: pixabay
Заместитель директора Министерства иностранных дел Афганистана Шер Аббас Станикзай призвал правительство отменить запреты на образование для афганских женщин и девочек. Он считает, что этому нет оправдания, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, госслужащий заявил собравшимся на церемонии в религиозной школе, что нет никаких причин отказывать женщинам и девочкам в образовании.

Правительство запретило женщинам получать образование после шестого класса. В сентябре прошлого года появились сообщения о том, что власти также прекратили медицинское обучение и курсы для женщин.

В Афганистане женщины и девочки могут лечиться только у женщин-врачей и медицинских работников. При этом власти еще не подтвердили запрет на медицинское обучение.

"Мы снова призываем руководство открыть двери образования. Мы совершаем несправедливость в отношении 20 миллионов человек из 40-миллионного населения, лишая их всех прав. Это не по исламскому закону, а наш личный выбор или природа", – сказал Станикзай в видео, опубликованном в его официальном аккаунте на социальной платформе X.

Это не первый раз, когда он говорит, что женщины и девочки заслуживают образования. Он делал похожие замечания в сентябре 2022 года, через год после закрытия школ для девочек и за несколько месяцев до введения запрета на обучение в университетах.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет приостановить запрет TikTok, чтобы купить 50% соцсети.

Аксинья Титова
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