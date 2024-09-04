Женщины Афганистана запустили музыкальный тренд в соцсетях

Афганские женщины протестуют против новых законов правительства Афганистана. В сети появились видео, где девушки поют вопреки тому, что ранее им запретили говорить на публике и петь, сообщает Zakon.kz.

Новые правила законов о пороках и добродетелях, одобренных верховным лидером Афганистана, запрещают женщинам страны не только носить одежду, открывающую их лица, но и просто подавать голос.

В ответ на такие поправки в Сети появились видео, где девушки поют вопреки правительственным запретам.

Пользователи социальных сетей комментируют провокационные видеоролики:

А голоса какие красивые, только переполнены болью и страхом...

Голоса невероятной глубины.

Если честно, то сердце разрывается от таких новостей. Опять из женщин делают рабынь. Вот именно с такими вещами феминистки всегда боролись, за права голоса.

И это 21 век? Кошмар. Слов нет. Когда-нибудь эти женщины почувствуют настоящую свободу.

Ранее сообщалось, что женщин, которые не соблюдают правила правительства Афганистана, могут арестовать без решения суда. При этом лидеры страны утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин.

