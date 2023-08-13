Афганские университеты готовы повторно принимать женщин если разрешит лидер Талибана

Представитель афганского высшего образования сказал, что университеты страны готовы повторно принимать женщин, но только после того, как лидер Талибана разрешит это, сообщает Zakon.kz.

В декабре прошлого года талибы запретили женщинам посещать университетские городки, что вызвало возмущение во всем мире. Девочкам запретили ходить в школу после шестого класса вскоре после того, как талибы вернулись к власти в августе 2021 года. Афганистан — единственная страна в мире, где запрещено женское образование.

Министр высшего образования Афганистана Нида Мохаммед Надим заявил, что в то время запрет университетов был необходим для предотвращения смешения полов, а также потому, что он считал, что некоторые преподаваемые предметы нарушают принципы ислама.

Он сказал, что запрет, введенный из южного города Кандагара лидером талибов Хибатуллой Ахундзадой, действует до дальнейшего уведомления.

Советник министерства высшего образования Молви Абдул Джаббар заявил, что университеты готовы принять студенток, как только Ахундзаде отдаст приказ об отмене запрета. Он не мог сказать, когда это произойдет и произойдет ли это вообще.

Талибан – исламистское движение, признанное ООН террористическим. После вывода войск США из Афганистана, которые находились там с 2001 года, талибы захватили власть в стране.

Это не первый раз, когда Талибан находится у власти в Афганистане. Они правили в стране дальнего востока с 1996 по 2001, отметив свое правление запретом на учебу для женщин и отсечением рук за кражи.

В 2001 году режим талибов был свергнут США, их войска пробыли там около 20 лет, и ушли оттуда 31 августа 2021 года. Талибан воспользовался моментом, разгромил республиканскую армию и провозгласил возвращение Исламского Эмирата Афганистан. Президент республики Ашраф Гани бежал из страны.

2 августа в Казахстан прилетела делегация из Афганистана – свыше 200 человек. Целью визита были – B2B переговоры, бизнес-форум, выставка афганских товаров. По словам министра торговли Серика Жумангарина, из всех стран Центральной Азии Афганистан больше всех торгует с Казахстаном. По мнению министра, у нас огромный потенциал для развития сотрудничества. Также на переговорах стало известно, что товарооборот между между нашими странами вырос вдвое. Министр торговли Афганистана попросил у Казахстана скидку на муку и пшеницу.