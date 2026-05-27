Мир

Сотни мертвых акул вынесло на популярные у туристов пляжи

Хищники, сети, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 21:16 Фото: Pauline Morris
На побережье Уэльса (Великобритания) вынесло сотни мертвых акул и рыб, запутавшихся в сетках. Специалисты не обнаружили признаков загрязнения воды и считают, что причиной мог стать рыболовный прилов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пляже Пембри в Кармартеншире, Уэльс. Местная жительница Полин Моррис гуляла по побережью со своими собаками, заметив у воды большое количество мертвой рыбы и акул.

По словам 65-летней женщины, это было "ужасное зрелище". Она рассказала, что мертвые рыбы и акулы лежали на большом участке пляжа и были запутаны в большой сетке.

Она добавила, что увиденное настолько ее поразило, что после этого ей "совсем не хотелось есть рыбу".

В организации Natural Resources Wales заявили, что сообщений именно о рыбе на пляже Пембри им не поступало. В то же время там предполагают, что морские животные могли быть выброшены или стали частью утраченного улова. До этого схожий случай зафиксировали на пляже Сондерсфут в Пемброкшире. Там также сообщали о большом количестве мертвых акул.

Представители NRW проверили эту информацию, однако к моменту осмотра животных на берегу уже не было – их смыло обратно в море приливом.

По предварительным выводам специалистов, речь идет, вероятно, о катранах или других мелких акулах. Признаков загрязнения воды или масштабного негативного влияния на окружающую среду не выявлено.

Ранее сообщалось о том, что акулы нападают на туристов в Египте: несколько смертей, пляжи закрывают.

